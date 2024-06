वर्ल्ड कप में मिली शर्मनाक हार, दुखी होकर इस खिलाड़ी ने अचानक छोड़ी टीम की कप्तानी

नई दिल्ली: T20 वर्ल्ड कप 2024 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद केन विलियमसन ने न्यूज़ीलैंड टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। केन विलियमसन ने 19 जून, बुधवार को न्यूजीलैंड टीम के कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि वह अब 2024-25 सत्र के लिए भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करेंगे। विलियमसन पहले ही टेस्ट टीम की कमान छोड़ चुके थे। टी20 वर्ल्ड कप में टीम पहले ही दौर में बाहर हो गई, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विलियमसन द्वारा लिए गए फैसले की घोषणा की और दावा किया कि स्टार बल्लेबाज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को लंबा करने के लिए यह फैसला किया है।



