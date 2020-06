श धीर-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। दुकानें, शॉपिंग मॉल और रेस्त्रांभी खुल गए हैं ऐसे में लोगों का मिलना-जुलना भी शुरू हो गया है। इंसानों की बात तो अलग जीव-जंतु भी शायद लॉकडाउन खुलने का मतलब समझ गए हैं। सोशल मीडिया पर आईपीएस दीपांशु काबरा ने ऐसा ही मजेदार वीडियो शेयर किया है। आईपीएस दीपांशु ने इस वी

नेशनल डेस्कः देश धीर-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। दुकानें, शॉपिंग मॉल और रेस्त्रांभी खुल गए हैं ऐसे में लोगों का मिलना-जुलना भी शुरू हो गया है। इंसानों की बात तो अलग जीव-जंतु भी शायद लॉकडाउन खुलने का मतलब समझ गए हैं। सोशल मीडिया पर आईपीएस दीपांशु काबरा ने ऐसा ही मजेदार वीडियो शेयर किया है। आईपीएस दीपांशु ने इस वीडियों के साथ कैप्शन दिया- ‘तीन महीने के लॉकडाउन के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात।’

Meeting your bestie after 3 months of #Lockdown. 😂.#FridayThoughts.#BestFriends. pic.twitter.com/0bmBtN4FAr