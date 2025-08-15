अनोखी चोरी: सफाई करती रह गई महिला, कौआ उठा ले गया 3 लाख की सोने की चैन, पीछे भागे लोग

केरल के त्रिशूर से एक बेहद ही अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोर इंसान नहीं बल्कि एक कौआ निकला। एक महिला की साढ़े तीन लाख रुपये कीमत की सोने की चैन कौए ने चुरा ली। हालांकि, कुछ समय बाद यह चैन कौए के मुंह से गिर गई और महिला को वापस मिल गई। यह...

नेशनल डेस्क : केरल के त्रिशूर से एक बेहद ही अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोर इंसान नहीं बल्कि एक कौआ निकला। एक महिला की साढ़े तीन लाख रुपये कीमत की सोने की चैन कौए ने चुरा ली। हालांकि, कुछ समय बाद यह चैन कौए के मुंह से गिर गई और महिला को वापस मिल गई। यह घटना 13 अगस्त को त्रिशूर के मथिलकाम इलाके में हुई, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शर्ली अपने आंगनवाड़ी परिसर की सफाई कर रही थीं। सफाई के दौरान शर्ली ने अपनी सोने की चैन गले से उतारकर पास की सीढ़ियों पर रख दी थी। चैन के पास एक खाने का पैकेट भी रखा था। तभी एक कौआ अचानक वहां आया, उसने खाने का पैकेट छोड़कर शर्ली की चैन उठाकर उड़ गया।



ऐसे मिली चैन

जब कौए को चैन ले जाते देखा, तो शर्ली ने शोर मचाया और उसके पीछे दौड़ पड़ी। उनकी आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़े। कौआ जंगल और झरनों से भरे इलाके की ओर उड़ गया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक पास के पेड़ पर बैठ गया। स्थानीय लोगों में से एक ने कौए पर पत्थर फेंका, जिससे कौए के मुंह से सोने की चैन गिर गई और वह उड़ गया।



सोने के कंगन ले गया था कौआ

स्थानीय लोगों की मदद से शर्ली को उसकी सोने की चैन वापस मिल गई और इस तरह वह राहत की सांस ले सकीं। यह घटना कौए द्वारा सोने की वस्तु चोरी करने की दुर्लभ घटनाओं में से एक है। इससे पहले भी केरल के कोझिकोड में एक कौए ने एक महिला के सोने के कंगन चोरी कर ले जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं, जो इस तरह की घटनाओं को दोहराती हैं। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी चोरी करने वाले इंसान नहीं बल्कि पक्षी भी हो सकते हैं, इसलिए अपने कीमती सामानों को सतर्कता से संभालना आवश्यक है।