दहेज प्रताड़ना से तंग आकर छत से कूदी महिला, गिरने के बाद पति ने बेरहमी से पीटा, ससुराल वाले देखते रहे तमाशा

Edited By Updated: 07 Sep, 2025 10:21 AM

up woman jumps from roof due to dowry harassment viral video aligarh

अलीगढ़ के दौंकोली गांव में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अर्चना ने दो मंजिला छत से छलांग लगा दी। 38 सेकंड का वीडियो वायरल। ससुराल वालों ने पांच लाख और बुलेट की मांग की। पति सोनू ने उकसाया, जेठ की बुरी नीयत का आरोप। अर्चना घायल, अब खतरे से बाहर। पुलिस ने...

नेशनल डेस्क : गोंडा थाना क्षेत्र के दौंकोली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने दो मंजिला मकान की छत से छलांग लगा दी। इस घटना का 38 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला का नाम अर्चना है, और उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, अब उसकी हालत खतरे से बाहर है।

छह साल से हो रही थी प्रताड़ना
अर्चना की शादी लगभग छह साल पहले सोनू नामक व्यक्ति से हुई थी। दंपति के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी। अर्चना के भाई अंकित कुमार, जो थाना खैर के सभापुर गांव के निवासी हैं, ने बताया कि शादी के बाद से ही अर्चना को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल पक्ष, जिसमें पति सोनू, ससुर प्रेमपाल, सास नेहनी देवी, जेठ प्रमोद, और जेठानी दुर्गेश देवी शामिल हैं, की मांग थी कि अर्चना अपने मायके से पांच लाख रुपये नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल लाए।

जेठ की बुरी नीयत और उकसावे का आरोप
भाई अंकित ने यह भी आरोप लगाया कि जेठ प्रमोद की अर्चना के प्रति बुरी नीयत थी। जब अर्चना ने इसकी शिकायत की, तो उसे और अधिक प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों की लगातार यातनाओं से तंग आकर अर्चना ने दो मंजिला मकान की छत पर चढ़कर छलांग लगाने का फैसला किया। इस दौरान, उसके पति सोनू ने उसे कूदने के लिए उकसाया और कहा, “कूद जाओ।” ससुराल के अन्य सदस्य तमाशबीन बने रहे और अर्चना को ताने मारते रहे।

पति ने की बेरहमी से पिटाई
छत से छलांग लगाने के बाद अर्चना गंभीर रूप से घायल हो गई और जमीन पर तड़पने लगी। इसके बावजूद, सोनू ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी पड़ोसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में अर्चना के बच्चे चीखते-चिल्लाते नजर आ रहे हैं, और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना की सूचना मिलते ही अर्चना को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ इगलास, महेश कुमार, ने बताया कि अर्चना के मायके वालों की तहरीर के आधार पर पति सोनू, ससुर प्रेमपाल, सास नेहनी देवी, जेठ प्रमोद, और जेठानी दुर्गेश देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है। लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह घटना एक बार फिर दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करती है।

