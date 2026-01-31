UPPSC 2026 एग्जाम कैलेंडर जारी: PCS मुख्य परीक्षा 29 मार्च से, जानें पूरी डिटेल्स

Edited By Ramanjot,Updated: 31 Jan, 2026 05:34 PM
नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने साल 2026 में होने वाली सभी परीक्षाओं का विस्तृत एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रयागराज स्थित आयोग मुख्यालय से जारी इस शेड्यूल में छोटी-बड़ी सभी प्रमुख परीक्षाओं की तारीखें साफ तौर पर घोषित कर दी गई हैं। इस कैलेंडर के सामने आने से अभ्यर्थियों को अब अपनी पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट की प्लानिंग पहले से करने का मौका मिलेगा।
PCS मेन्स 2025 की तारीख तय, 29 मार्च से शुरू होगी परीक्षा
UPPSC के अनुसार, संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा-2025 का आयोजन 29 मार्च 2026 से किया जाएगा। यह परीक्षा चार दिनों तक चलेगी और 1 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी। PCS परीक्षा को उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है, इसलिए इसकी तारीखें उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं।
फरवरी से ही शुरू होगा एग्जाम सीजन
साल 2026 में UPPSC की परीक्षा गतिविधियां फरवरी महीने से तेज हो जाएंगी।
- RO/ARO मुख्य परीक्षा-2023: 2 और 3 फरवरी 2026
- कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा-2025: 6 फरवरी 2026
यानि नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।
UPPSC Exam Calendar 2026: प्रमुख परीक्षाओं की लिस्ट
नीचे आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार प्रमुख परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां दी जा रही हैं:
- RO / ARO मुख्य परीक्षा – 2-3 फरवरी 2026
- कंप्यूटर असिस्टेंट – 6 फरवरी 2026
- स्टाफ नर्स यूनानी (प्रारंभिक) – 17 मार्च 2026
- सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रारंभिक) – 22 मार्च 2026
- PCS मेन्स 2025 – 29 मार्च 2026 (4 दिन)
- प्रवक्ता GIC (प्रारंभिक) – 3 मई 2026
- असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रारंभिक) – 31 मई 2026
- ACF / RFO मेन्स – 14 जुलाई 2026 (13 दिन)
- प्रवक्ता GIC (मुख्य) – 30 अगस्त 2026
- PCS प्रारंभिक परीक्षा 2026 – 6 दिसंबर 2026
इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, डेंटल, ड्रग इंस्पेक्टर और नगर नियोजन से जुड़ी कई परीक्षाएं भी पूरे साल आयोजित होंगी।
मार्च और अप्रैल रहेगा सबसे व्यस्त महीना
- मार्च 2026 अभ्यर्थियों के लिए बेहद अहम रहने वाला है।
- 17 मार्च: स्टाफ नर्स यूनानी (प्री)
- 22 मार्च: APO प्रारंभिक
- 29 मार्च से: PCS मुख्य परीक्षा
इसके बाद अप्रैल और मई में शिक्षक भर्ती और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी परीक्षाएं होंगी।
साल के अंत में PCS प्रीलिम्स, नए भर्ती चक्र की शुरुआत
UPPSC के मुताबिक PCS प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। आमतौर पर PCS प्रीलिम्स के बाद बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थी तैयारी की दौड़ में शामिल होते हैं, जिससे अगला भर्ती चक्र शुरू होता है।
तीन चरणों में होती है UPPSC भर्ती प्रक्रिया
UPPSC की चयन प्रक्रिया आमतौर पर तीन चरणों में पूरी होती है:
- प्रारंभिक परीक्षा
- मुख्य परीक्षा
- साक्षात्कार
इन परीक्षाओं के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।
उम्मीदवारों को क्या फायदा होगा?
एग्जाम कैलेंडर जारी होने से अभ्यर्थी अब लंबी अवधि की स्टडी प्लानिंग कर सकेंगे। कोचिंग, कॉलेज और नौकरी के साथ समय संतुलित कर पाएंगे। अलग-अलग परीक्षाओं के लिए रणनीति पहले से बना सकेंगे।