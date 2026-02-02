Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Parliament Budget Session : संसद में राहुल गांधी के डोकलाम वाले दावों पर बरसे राजनाथ सिंह

Parliament Budget Session : संसद में राहुल गांधी के डोकलाम वाले दावों पर बरसे राजनाथ सिंह

Edited By Updated: 02 Feb, 2026 01:48 PM

leader of opposition rahul gandhi to lead attack in lok sabha today

संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। इस सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को हुई थी। इस बीच आज संसद में सत्र के चौथे दिन माहौल बेहद सरगर्म है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस छिड़ गई है।

Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। इस सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को हुई थी। इस बीच आज संसद में सत्र के चौथे दिन माहौल बेहद सरगर्म है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस छिड़ गई है। 

विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शुरु किया बोलना  

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने डोकलाम और चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसी के साथ राहुव ने तेजस्वी सूर्या द्वारा भारतीय संस्कृति को लेकर कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे इसका करारा जवाब देंगे। 

पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर विवाद

और ये भी पढ़े

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखने के लिए पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल (रिटायर्ड) एम.एम. नरवणे की एक कथित किताब का हवाला दिया। जैसे ही उन्होंने डोकलाम विवाद पर पूर्व आर्मी चीफ को कोट (Quote) करना शुरू किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने राहुल गांधी के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई।

राजनाथ सिंह का पलटवार: "किताब छपी भी है या नहीं?"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तथ्यों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सीधे पूछा कि जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी सदन में कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में प्रकाशित हुई है? राजनाथ सिंह ने दावा किया कि यह किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, इसलिए इसके हवाले से दिए जा रहे बयान पूरी तरह निराधार हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!