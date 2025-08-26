Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | ट्रंप के टैरिफ का iPhone पर क्या पड़ेगा असर? भारत में कीमतें बढ़ेगी या नहीं, जानें

ट्रंप के टैरिफ का iPhone पर क्या पड़ेगा असर? भारत में कीमतें बढ़ेगी या नहीं, जानें

Edited By Updated: 26 Aug, 2025 08:02 PM

us tariff impact on iphone made in india exports apple price hike

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ के बाद टेक प्रेमियों, खासकर Apple उपयोगकर्ताओं के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या iPhone महंगे होने वाले हैं? हालांकि, फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने...

नेशनल डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ के बाद टेक प्रेमियों, खासकर Apple उपयोगकर्ताओं के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या iPhone महंगे होने वाले हैं? हालांकि, फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले iPhones पर इन टैरिफ का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।

Apple को मिली टैरिफ से छूट
अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी थी। इसी वजह से iPhone और अन्य सेमीकंडक्टर-बेस्ड डिवाइस अब भी भारत से अमेरिका में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहुंच रहे हैं। इस छूट ने न सिर्फ Apple, बल्कि Nvidia जैसी अन्य बड़ी टेक कंपनियों को भी राहत पहुंचाई है।

क्या iPhone की कीमतों पर असर पड़ेगा?
फिलहाल Apple भारत में अपने विस्तार की योजनाओं को रोकने के बजाय, किसी भी संभावित अतिरिक्त लागत को खुद वहन करने की तैयारी में है। हालांकि, Times of India की एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि 50% टैरिफ के जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर यह टैरिफ iPhones पर लागू होता है, तो अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

टैरिफ शील्ड अभी iPhones को बचा रही है
फिलहाल iPhones को टैरिफ शील्ड से सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है। अमेरिकी प्रशासन पहले ही स्टील और एल्युमीनियम पर सेक्शन 232 के तहत टैरिफ लगा चुका है, जिसका असर मछली पकड़ने की रील, झाड़ू और अन्य आम वस्तुओं पर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही प्रावधान भविष्य में स्मार्टफोन्स पर भी लागू हो सकता है। Apple के लिए भारत अब केवल चीन का विकल्प नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक मजबूत iPhone उत्पादन और निर्यात केंद्र बन चुका है। कंपनी की स्थिति मजबूत है, लेकिन भविष्य में इसका लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका भारत को टैरिफ में छूट देता है या नहीं।

और ये भी पढ़े

अमेरिका में बिक रहे 'भारत में बने' iPhones
Economic Times और Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से जून 2025 के बीच अमेरिका में बिकने वाले कुल iPhones में से 71% भारत में बने थे। एक साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 31% था। वहीं, मार्च से मई के बीच Foxconn ने भारत से करीब 3.2 अरब डॉलर के iPhones निर्यात किए, जिनमें से लगभग 97% अमेरिका भेजे गए।

Apple CEO टिम कुक ने क्या कहा?
Apple की दूसरी तिमाही के नतीजों के दौरान कंपनी के CEO टिम कुक ने स्पष्ट किया कि iPhone का प्रोडक्शन वही है जिसका उन्होंने पिछली तिमाही में जिक्र किया था। उन्होंने कहा, "इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, यानी अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश iPhones का निर्माण भारत में ही हुआ है।"

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!