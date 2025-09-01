VIDEO: रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा- दौड़ाकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल

देवरिया के सदर रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर हमला कर दिया। किन्नर यात्रियों से पैसे मांग रहे थे, जिससे विवाद हुआ। हस्तक्षेप करने पहुंचे इंस्पेक्टर पर किन्नरों ने डंडे और डस्टबिन से हमला किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में देवरिया के सदर रेलवे स्टेशन पर एक गंभीर घटना हुई है जिसमें किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद पर हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब इंस्पेक्टर यात्रियों और किन्नरों के बीच विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस घटना के बारे में।

यात्रियों और किन्नरों के बीच कहासुनी

रविवार की रात लगभग 11 बजे सदर रेलवे स्टेशन पर किन्नर यात्रियों से पैसे मांग रहे थे। इसी दौरान एक यात्री और किन्नरों के बीच बातचीत के दौरान बहस हो गई। यह बात बढ़कर विवाद में तब्दील हो गई। इस बीच किन्नरों ने अपने अन्य साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया, जिससे विवाद और भड़क गया और मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई।

आरपीएफ इंस्पेक्टर का हस्तक्षेप और हमला

जब यह विवाद बढ़ता देख आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहम्मद और उनके साथ के सिपाही मौके पर पहुंचे, तो किन्नर यात्री से विवाद छोड़कर सीधे इंस्पेक्टर पर ही भड़क गए। किन्नरों ने इंस्पेक्टर को दौड़ा-दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने डंडे और डस्टबिन से भी इंस्पेक्टर पर हमला किया। इंस्पेक्टर और रेलवे सुरक्षा बल के अन्य जवानों को किन्नरों से बचाव करना पड़ा।

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद जीआरपी ने तुरंत मामले में हस्तक्षेप किया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि किन्नरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी किन्नरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। जीआरपी और आरपीएफ मिलकर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की योजना बना रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे किन्नर आरपीएफ इंस्पेक्टर पर हमला कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवान बीच-बचाव करते दिख रहे हैं। वीडियो ने लोगों में चिंता और आलोचना दोनों को जन्म दिया है कि रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा कितनी प्रभावी है।





रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर उठे सवाल

रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पर ऐसी हिंसक घटना होने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन को और कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। रेलवे स्टेशन पर यात्री और किन्नरों के बीच विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध और प्रशिक्षण की जरूरत है।