Heavy Rain: मौसम विभाग की चेतावनी: बारिश का कहर जारी- 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे रहिए सतर्क!

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और राहत की बजाय अब बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी लखनऊ से लेकर पश्चिमी यूपी तक सुबह से ही घने काले बादलों का डेरा बना हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट तो आई है, लेकिन जलभराव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है।

पश्चिमी यूपी में बारिश का कहर, ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 14 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में बहुत भारी बारिश के साथ गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो मौसम के लिहाज से गंभीर स्थिति का संकेत देता है।

इसके साथ ही मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

23 जिलों में भारी बारिश का खतरा

राज्य के 23 जिलों में झमाझम बारिश के आसार हैं, जिनमें शामिल हैं:-

पश्चिमी उत्तर प्रदेश: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर

मध्य यूपी: कानपुर, हरदोई, फतेहपुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, औरैया

बुंदेलखंड क्षेत्र: झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा

इन जिलों में कहीं-कहीं गांवों में जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान और यातायात बाधित होने की आशंका भी जताई गई है।

पूर्वी यूपी में भी जारी रहेगा मानसून का असर

हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट नहीं जारी किया गया है, फिर भी गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। कुछ इलाकों में तत्कालिक आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन खतरा बरकरार

बारिश की वजह से प्रदेश भर में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर जैसे जिलों में सुबह से ही रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। लेकिन मौसम की ये नरमी लोगों को भ्रम में न डाले - तेज बारिश और बिजली गिरने का जोखिम अब भी बना हुआ है।

मौसम विभाग की चेतावनी: अगले 48 घंटे बेहद अहम

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 15 अगस्त तक राज्य में लगातार बारिश जारी रहेगी। खासकर पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। बिजली गिरने से बचाव के लिए खुली जगहों, खेतों, पेड़ों और टिन की छतों से दूर रहें। मोबाइल या मेटल वस्तुओं का उपयोग बाहर न करें।

बाढ़ और जलभराव से निपटने को प्रशासन अलर्ट

प्रदेश सरकार और संबंधित जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में नाव, राहत दल और मेडिकल सहायता तैनात की गई है। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई है।