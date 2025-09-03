वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर बड़ा खुलासा! साथी खिलाड़ी ने उठाया सवाल, कहा - वह 14 साल का है कि नहीं

Edited By Anu Malhotra,Updated: 03 Sep, 2025 10:47 AM
नेशनल डेस्क: IPL 2025 के इस सीजन में जब वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, तो क्रिकेट फैंस को जैसे एक नया हीरो मिल गया। 14 साल की उम्र में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 38 गेंदों में 101 रन ठोक डाले और आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। लेकिन मैदान पर इस रिकॉर्ड की गूंज जितनी तेज़ थी, उससे कहीं ज़्यादा गूंज उनके उम्र को लेकर उठे सवालों की रही। क्या वैभव वाकई महज़ 14 साल के हैं? यही सवाल अब टीम के अंदर से भी उठने लगे हैं – और ताजा बयान आया है राजस्थान रॉयल्स में उनके साथी खिलाड़ी नीतीश राणा की ओर से।
नीतीश राणा का मजाक या इशारा?
हाल ही में समाप्त हुई दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में वेस्ट दिल्ली लायंस की कप्तानी करते हुए नीतीश राणा अपनी टीम को खिताब दिला चुके हैं। इस लीग के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि राजस्थान रॉयल्स के अपने किसी साथी खिलाड़ी के बारे में ऐसी कोई बात बताएं जो आम लोग नहीं जानते, तो नीतीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया – "क्या वैभव वाकई 14 साल का है?"
नीतीश का यह बयान भले ही हंसी में दिया गया हो, लेकिन इसने एक बार फिर वैभव की उम्र को लेकर बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर भी फैन्स इस बयान को लेकर दो गुटों में बंट गए हैं-कुछ इसे एक मज़ाकिया टिप्पड़ी मान रहे हैं, तो कुछ इसे संकेत समझ रहे हैं कि शायद अंदर ही अंदर खिलाड़ी भी इस उम्र को लेकर संदेह में हैं।
बीसीसीआई करवा चुका है बोन टेस्ट
हालांकि, वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर यह पहला विवाद नहीं है। जब वह साढ़े आठ साल के थे, उसी वक्त बीसीसीआई ने उनका बोन ऐज टेस्ट (हड्डियों की उम्र का परीक्षण) कराया था। रिपोर्ट संतोषजनक रही थी, यानी उनकी उम्र को लेकर मेडिकल रूप से कोई आपत्ति सामने नहीं आई थी। बावजूद इसके, मैदान पर उनके प्रदर्शन और कद-काठी को देखकर कई लोगों को शक होता रहा है।
अब होगी असली परीक्षा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर
आईपीएल खत्म होने के बाद अब वैभव को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना है। वह भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं और सितंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होंगे।
