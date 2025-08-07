Main Menu

  • Vande Bharat Express: अब ट्रेन चलने से 15 मिनट पहले भी बुक करवा सकेंगे टिकट, इंडियन रेलवे ने शुरु की नई सुविधा

Edited By Radhika,Updated: 07 Aug, 2025 02:30 PM

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए एक शानदार सुविधा शुरू की है। अब यात्री ट्रेन के छूटने से सिर्फ 15 मिनट पहले भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यह नई सुविधा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें अचानक यात्रा पर निकलना पड़ता है।

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए एक शानदार सुविधा शुरू की है। अब यात्री ट्रेन के छूटने से सिर्फ 15 मिनट पहले भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यह नई सुविधा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें अचानक यात्रा पर निकलना पड़ता है। यह सुविधा फिलहाल दक्षिण रेलवे जोन की चुनिंदा वंदे भारत ट्रेनों के लिए शुरू की गई है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ट्रेनें शामिल हैं। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किए जाने की उम्मीद है।

क्यों शुरू की गई यह सुविधा?

भारतीय रेलवे ने यह कदम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और ट्रेन की खाली सीटों का सही उपयोग करने के लिए उठाया है। पहले, जब ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से निकल जाती थी, तो बीच के स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोग टिकट बुक नहीं कर पाते थे, भले ही सीटें खाली क्यों न हों। इससे यात्रियों को असुविधा होती थी और रेलवे को भी नुकसान होता था। इस नई सुविधा से रेलवे की आय बढ़ेगी और यात्रियों को भी आखिरी समय में यात्रा करने का विकल्प मिलेगा। वर्तमान में, पूरे देश में 144 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जो बड़े शहरों को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ती हैं।

क्या है नया नियम?

इस बदलाव के बाद, अब यात्री ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से निकलने के बाद भी, बीच के किसी भी स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने से 15 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं। यह सुविधा रेलवे की तरफ से एक बड़ा कदम है जो यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देता है।

15 मिनट पहले IRCTC ऐप से टिकट कैसे बुक करें?

यह प्रक्रिया बेहद सरल है और आप इसे अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर सकते हैं:

1.      IRCTC ऐप या वेबसाइट खोलें: सबसे पहले, अपने मोबाइल में IRCTC का आधिकारिक ऐप खोलें या उनकी वेबसाइट पर जाएँ।

2.      लॉग इन करें: अपने मौजूदा अकाउंट से लॉग इन करें। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, तो एक नया अकाउंट बना लें।

3.      यात्रा की जानकारी भरें: अपनी यात्रा के लिए 'from' स्टेशन, 'to' स्टेशन और यात्रा की तारीख चुनें।

4.      वंदे भारत एक्सप्रेस चुनें: ट्रेनों की सूची में से वंदे भारत एक्सप्रेस का चयन करें।

5.      सीट की उपलब्धता जांचें: अपनी पसंदीदा क्लास (एग्जीक्यूटिव या चेयर कार) में सीटों की उपलब्धता देखें।

6.      भुगतान करें: पेमेंट के विकल्पों (जैसे UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड) में से किसी एक को चुनकर भुगतान करें।

7.      टिकट प्राप्त करें: भुगतान सफल होते ही, आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपको मोबाइल पर ई-टिकट मिल जाएगा।

 

