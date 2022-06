VIDEO: पुलिस को देख भागे राहुल गांधी के करीबी बीवी श्रीनिवास, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए खूब मजे

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे और पार्टी नेता राहुल गांधी से सोमवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की। राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा अजूब वाकया हुआ जो सोशल मीडिया पर ट्रैंड हो रहा है और लोग इसका खूब मजाक बना रहे हैं।

ये कौन है ?

Give one word for this D K bos

😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 pic.twitter.com/xXPNH0kzvx — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 13, 2022