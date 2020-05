दिल्ली के लिए गुरुवार का दिन तो आम दिनों की तरह नॉर्मल था लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की शाम ने लोगों को हैरान कर दिया। वीरवार को दिल्ली-एनसीआर का आसमान बादलों से ढक गया और तेज धूल आंधी चली। दिल्ली में कल बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि नॉर्मल नहीं थी, दिल्ली की सड़कें सफेद चादर से ढकी हुई नजर

नेशनल डेस्कः दिल्ली के लिए गुरुवार का दिन तो आम दिनों की तरह नॉर्मल था लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की शाम ने लोगों को हैरान कर दिया। वीरवार को दिल्ली-एनसीआर का आसमान बादलों से ढक गया और तेज धूल आंधी चली। दिल्ली में कल बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि नॉर्मल नहीं थी, दिल्ली की सड़कें सफेद चादर से ढकी हुई नजर आईं। सोशल मीडिया पर लोग इसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं।

It's mid may..its supposed to be #summers! If #Lockdown was not active, most people would have escaped to hills. Today's #hailstorm in Delhi seems to have answered their prayers.

Video source:unknown but place is confirmed. pic.twitter.com/Hc0ChXsaTx