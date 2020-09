महाराष्ट्र में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा से मारपीट करने वाले शिवसैनिकों को जमानत दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी और पूर्व नौसेना अफसर की बेटी ने मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल, राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंटेंट को शेयर करने पर शिवसैनिक नाराज हो गए थे और उन्होंने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन

मुंबईः महाराष्ट्र में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा से मारपीट करने वाले शिवसैनिकों को जमानत दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी और पूर्व नौसेना अफसर की बेटी ने मुंबई के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और फिर से गिरफ्तारी की मांग की है।

Maharashtra: BJP leaders, and daughter of Madan Sharma, retired Navy officer who alleged he was beaten up by Shiv Sena workers in Mumbai, stage protest outside the office of Additional Commissioner of Police demanding accused to be booked under non-bailable offences. https://t.co/vUmrrQcHhT pic.twitter.com/hSlkVlg5yQ