चार लोगों ने लड़की को पकड़ा...और दो लोग दनादन लाठी से पिटते रहे- रोम-रोम कंपा देगा यह वीडियो

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक लड़की की सार्वजनिक पिटाई की गई जिसका एक भयानक वीडियो सामने आया। राज्य के उत्तर 24 परगना जिले में लोगों के एक समूह द्वारा एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना कथित तौर पर कमरहाटी के अरियादाहा इलाके में हुई।

क्लिप में, जिसे सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, लोगों के एक समूह को एक लड़की पर बेरहमी से लाठियों से हमला करते देखा जा सकता है, जबकि वह मदद के लिए गुहार लगाती रहती है और चिल्लाती रहती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आरोपियों में से एक, जयंत सिन्हा, टीएमसी विधायक मदन मित्रा का करीबी सहयोगी है। एक्स पर वीडियो साझा करते हुए, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने कहा कि “बर्बर कृत्य” मानवता पर “शर्मनाक दाग” था और घटना की जांच की मांग की।

राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में "कुशासन" पर चुप रहने के लिए विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए, भाजपा नेता विष्णु वर्धन रेड्डी ने एक्स पर लिखा, "तलतला क्लब, अरियादाहा, कमरहाटी नगर पालिका का एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जयंत सिंह को एक करीबी दिखाया गया है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के सहयोगी ने अपने साथियों के साथ एक महिला पर बेरहमी से हमला किया। #पश्चिमबंगाल में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता का हर दिन एक नया वीडियो सामने आता है, फिर भी विपक्षी नेता और उनके चाटुकार @MamataOfficial के कुशासन पर चुप रहते हैं। उनका चयनात्मक आक्रोश सुविधाजनक रूप से केवल भाजपा शासित राज्यों के लिए आरक्षित है।

A disturbing video from Taltala Club, Ariadaha, Kamarhati municipality has surfaced, showing Jayanta Singh, a close associate of @AITCofficial MLA Madan Mitra, brutally attacking a woman along with his cohorts.



