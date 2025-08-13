Main Menu

  • 'फॉर्म भरते वक्त 34 की थीं, Voter ID बनी तो 124 साल की हुईं', कौन हैं मिंता देवी जिनके लिए विपक्ष ने EC को घेरा

'फॉर्म भरते वक्त 34 की थीं, Voter ID बनी तो 124 साल की हुईं', कौन हैं मिंता देवी जिनके लिए विपक्ष ने EC को घेरा

Edited By Pardeep,Updated: 13 Aug, 2025 05:21 AM

who is minta devi for whom the opposition surrounded the ec

बिहार की मसौदा मतदाता सूची में 124 वर्ष की दिखाई गईं मिंता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने तो मुझे दादी बना दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने ‘मिंता देवी' के नाम और तस्वीर वाली टी-शर्ट...

नेशनल डेस्कः बिहार की मसौदा मतदाता सूची में 124 वर्ष की दिखाई गईं मिंता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने तो मुझे दादी बना दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने ‘मिंता देवी' के नाम और तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को प्रदर्शन किया था। यदि बिहार की मसौदा मतदाता सूची को सही माना जाए तो “पहली बार” मतदान करने वाली मतदाता “124 वर्ष” की हैं। यह राज्य में सबसे अधिक आयु की मतदाता हो सकती हैं। 

PunjabKesari
सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहीं 35 वर्षीय मिंता देवी ने कहा, ‘‘इस गलती के लिए मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? मैंने तो बूथ स्तरीय अधिकारी के आने का इंतज़ार करने के बाद अपना फॉर्म ऑनलाइन भर दिया था।'' सीवान जिला प्रशासन ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के संभावित मतदाता से संपर्क किया गया है और विसंगति के सुर्खियों में आने से पहले ही सुधारात्मक कदम उठा लिए गए थे। 

सीवान के जिलाधिकारी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘त्रुटि को सुधारने के लिए 10 अगस्त को मिंता देवी से एक आवेदन प्राप्त हुआ था...दावे और आपत्तियों के चरण (मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान इसका निपटारा किया जाएगा।'' यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का विरोध करने वाले दल संसद और उच्चतम न्यायालय दोनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठा रहे हैं। 

मिंता देवी ने मीडिया से कहा, ‘‘मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार 35 साल की उम्र में मुझे मतदान करने का मौका मिल रहा है। मेरे योग्य होने के बाद से कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी न किसी तरह मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाया। अगर निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया में मुझे दादी बना दिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अपना जन्म वर्ष 1990 लिखा था, जो मेरे आधार कार्ड में भी है। अगर मसौदा सूची में 1990 को 1900 कर दिया गया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती।'' 

विपक्ष ने बनाया मुद्दा, संसद में प्रदर्शन
दिल्ली में संसद भवन के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया, जिस पर मिंता देवी की तस्वीर और उनकी उम्र 124 वर्ष छपी थी. विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग की नाकामी करार देते हुए SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए. प्रियंका गांधी ने कहा, 'यह गलती नहीं, लापरवाही का नमूना है. अगर एक महिला की उम्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है.'

