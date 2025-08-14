इमारत की 22वीं मंजिल पर आग लगने से महिला की मौत, 375 लोग...

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बालकुम इलाके में बृहस्पतिवार शाम एक इमारत की 22वीं मंजिल पर आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया और 375 लोगों को बचा लिया गया। नगर निगम के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बालकुम इलाके में बृहस्पतिवार शाम एक इमारत की 22वीं मंजिल पर आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया और 375 लोगों को बचा लिया गया। नगर निगम के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी के अनुसार, आग शाम करीब 6:40 बजे फ्लैट संख्या 2203 में लगी और उसी मंजिल की लॉबी तक फैल गई।



तड़वी ने कहा, "दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस कर्मियों के समन्वित प्रयास से शाम 7:58 बजे तक आग बुझा दी गई। धुएं के कारण दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से एक, 28वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में रहने वाली 36 वर्षीय जयश्री ठाकरे को हाईलैंड अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया।"



उन्होंने बताया कि 25वीं मंजिल पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति राजेंद्र तिवारी की हालत फिलहाल स्थिर है। तड़वी ने कहा, "आग से फ्लैट संख्या 2203 और 22वीं मंजिल की लॉबी को काफी नुकसान पहुंचा है। अग्निशमन दल, आपदा प्रबंधन विभाग और आपदा प्रतिक्रिया दल के कर्मियों ने 28 मंजिला इमारत से कुल 375 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।"