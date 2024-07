वीडियो: टीम इंडिया की विजय परेड के दौरान खचाखच भरे मरीन ड्राइव पर लड़की की हुई ऐसी हालत, कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा

नेशनल डेस्क: गुरुवार को टीम इंडिया की विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए हजारों प्रशंसक मुंबई के मरीन ड्राइव पर पहुंचे। भारी भीड़ के कारण धक्का-मुक्की होने लगी, जिससे कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। घटनास्थल के एक वीडियो में मुंबई के एक पुलिसकर्मी को एक बेहोश महिला को भीड़ के बीच से ले जाते हुए दिखाया गया है।

गुरुवार को टीम इंडिया की विजय परेड से पहले 'मेन इन ब्लू' का हौसला बढ़ाने और उनकी एक झलक पाने के लिए मरीन ड्राइव पर अभूतपूर्व संख्या में भीड़ जमा हुई। भीड़ के कारण कई प्रशंसकों को सांस लेने में तकलीफ हुई और भगदड़ जैसी स्थिति के कारण कुछ घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।



