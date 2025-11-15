Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के 14 छक्कों ने टी20 क्रिकेट में मचाया तहलका, क्रिकेट जगत भी रह गया दंग

Edited By Anu Malhotra,Updated: 15 Nov, 2025 09:06 AM
नेशनल डेस्क: 14 साल के युवा क्रिकेट स्टार वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में क्रिकेट जगत में एक और धमाकेदार रिकॉर्ड कायम किया। भारतीय अंडर-19 टीम के इस खिलाड़ी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में न केवल एक तेज़ टी20 शतक बनाया, बल्कि इतिहास रचते हुए दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 35 गेंदों या उससे कम में दो शतक लगाए हैं।
14 नवंबर को दुबई स्थित वेस्ट एंड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत करते हुए महज 32 गेंदों में शतक जड़ा। उन्होंने जितेश शर्मा की कप्तानी में भारत-ए के लिए ओपनिंग करते हुए 42 गेंदों पर 144 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 14 छक्के शामिल थे। इस शानदार पारी की बदौलत वैभव ने न केवल अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि टी20 क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया।
यह वैभव का दूसरा टी20 शतक था, और उन्होंने इससे पहले 2025 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था। अब वे विश्व क्रिकेट में उस क्लब का हिस्सा बन गए हैं, जहां उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं।
कुल मिलाकर, वैभव की यह पारी कई रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए छठे सबसे तेज टी20 शतक के रूप में उभरी है। उन्होंने टी20 क्रिकेट में भारत के सबसे युवा शतकवीर होने का गौरव भी हासिल किया है, जो पहले फ्रांस के गुस्ताव मैककॉन के पास था। अब उनका नाम इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां तक बात भारतीय खिलाड़ियों की हो, तो उन्होंने उन्मुक्त चंद को भी पीछे छोड़ दिया है।
वैभव के रिकॉर्ड्स सिर्फ इस मामले में ही नहीं रुकते। 144 रन में से 134 रन बाउंड्री के जरिए बनाए, जो कि एक भारतीय द्वारा टी20 क्रिकेट में किया गया सबसे ज्यादा बाउंड्री रन है। यहां तक कि इस पारी में वैभव की स्ट्राइक रेट 342.85 रही, जो कि एक और दिलचस्प आंकड़ा है।