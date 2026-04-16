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सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में लग्जरी आवास परियोजना के लिए टोनिनो लेम्बोर्गिनी के साथ की साझेदारी

Edited By Updated: 16 Apr, 2026 01:54 PM

signature global partners with tonino lamborghini for luxury housing

रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में एक लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए इटली के लाइफस्टाइल ब्रांड टोनिनो लेम्बोर्गिनी के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, '' 'टोनिनो लेम्बोर्गिनी...

बिजनेस डेस्कः रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में एक लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए इटली के लाइफस्टाइल ब्रांड टोनिनो लेम्बोर्गिनी के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, '' 'टोनिनो लेम्बोर्गिनी रेजिडेंसेज गुरुग्राम' नामक यह आगामी ब्रांडेड आवास परियोजना 12.40 एकड़ में फैली होगी जिसमें 812 लग्जरी फ्लैट शामिल होंगे।'' इस साझेदारी के साथ टोनिनो लेम्बोर्गिनी भारत के आवासीय रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश कर रहा है। 

सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम के सेक्टर-71 में विकसित किए जाने वाली इस परियोजना की निवेश राशि का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने इटली के ब्रांड के साथ ''लाइसेंस एग्रीमेंट'' किया है। टोनिनो लेम्बोर्गिनी के साथ वाणिज्यिक शर्तों पर सिग्नेचर ग्लोबल ने कहा कि इसमें एक निश्चित शुल्क शामिल होगा जिसका किस्तों में भुगतान किया जाएगा और यदि कुल राजस्व एक निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। 

सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा, ''हमारा दृष्टिकोण हमेशा भारत में शहरी जीवन के मानकों को पुनर्परिभाषित करने का रहा है जिसमें विश्वस्तरीय नवाचार को अपने देश में लाया जाए। टोनिनो लेम्बोर्गिनी जैसे वैश्विक ब्रांड के साथ साझेदारी करके हम केवल अपार्टमेंट नहीं बना रहे हैं बल्कि एक नई जीवनशैली तैयार कर रहे हैं ...'' टोनिनो लेम्बोर्गिनी एस.पी.ए. के संस्थापक एवं अध्यक्ष टोनिनो लेम्बोर्गिनी ने कहा कि इस परियोजना के साथ कंपनी ने भारत के ब्रांडेड रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश किया है। 

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