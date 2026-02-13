Morning Walk पर निकले पुलिस कर्मी को अज्ञात ट्रक ने बेरहमी से कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौ+त

महानगर में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां मौत

लुधियाना, (राज): महानगर में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां मौत बनकर आए एक बेकाबू ट्रक ने मॉर्निंग वॉक पर निकले पंजाब पुलिस के एक जवान को बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की टक्कर लगते ही पुलिस कर्मी सड़क पर मुंह के बल जा गिरा और उसका सिर बुरी तरह कुचल गया, जबकि दोनों टांगें भी टूट गईं।



मृतक की पहचान 50 वर्षीय तरसेम सिंह के रूप में हुई है, जो लुधियाना कोर्ट परिसर में एक माननीय जज की सुरक्षा में तैनात थे। अज्ञात ट्रक चालक वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से वाहन सहित फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस ने अब पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तरसेम सिंह रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे पुलिस क्वार्टर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जैसे ही वह लड़कियों के कॉलेज के नजदीक पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।



प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि तरसेम सिंह को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह काफी देर तक लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े रहे। वहां से गुजर रहे अन्य राहगीरों ने जब खून से लथपथ शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाल रहे हैं ताकि आरोपी ड्राइवर और ट्रक के नंबर का सुराग लगाया जा सके। शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।