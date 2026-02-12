Aaj Ka Good Luck (13th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 12 Feb, 2026 02:24 PM
Aaj Ka Good Luck (13th February 2026) 13 फरवरी 2026 आज का गुडलक राशिफल: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 13 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव में रहेगी। यह दिन मानसिक संतुलन, प्रेम, सौंदर्य और आर्थिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक क्या है और सौभाग्य बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए।
आज के लिए विशेष वैदिक सलाह
आज के दिन शुभ कार्य दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच करना लाभकारी रहेगा। सफेद, पीला और हल्का गुलाबी रंग सौभाग्य बढ़ाएगा।
मेष (Aries)
आज का गुडलक: करियर में प्रगति के संकेत।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें।
वृषभ (Taurus)
आज का गुडलक: धन लाभ और पारिवारिक सुख।
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, सफेद वस्त्र पहनें।
मिथुन (Gemini)
आज का गुडलक: नई योजना में सफलता।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, हरे रंग का प्रयोग करें।
कर्क (Cancer)
आज का गुडलक: मानसिक शांति और शुभ समाचार।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें।
सिंह (Leo)
आज का गुडलक: मान-सम्मान में वृद्धि।
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें, गुड़ का दान करें।
कन्या (Virgo)
आज का गुडलक: कार्यों में सफलता।
उपाय: हरे मूंग का दान करें और विष्णु जी की पूजा करें।
तुला (Libra)
आज का गुडलक: प्रेम और संबंधों में मजबूती।
उपाय: मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
आज का गुडलक: रुके हुए काम पूरे होंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
आज का गुडलक: शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें, केले का दान करें।
मकर (Capricorn)
आज का गुडलक: आर्थिक स्थिरता।
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
आज का गुडलक: नई अवसर प्राप्ति।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें।
मीन (Pisces)
आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और धन लाभ।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।