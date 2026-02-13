Main Menu

    3. | Bangladesh Elections : बांग्लादेश में BNP सरकार, तारिक रहमान होंगे अगले PM! जमात-ए-इस्लामी की करारी हार

Bangladesh Elections : बांग्लादेश में BNP सरकार, तारिक रहमान होंगे अगले PM! जमात-ए-इस्लामी की करारी हार

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 06:05 AM

bnp government in bangladesh tarique rahman to be next pm

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) बांग्लादेश चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है, उसे ज़्यादातर सीटें मिली हैं। लोकल मीडिया ने बताया कि पार्टी ने अब तक 300 में से 151 सीटें जीती हैं। शुरुआती ट्रेंड्स से यह भी पता चला है कि जमात-ए-इस्लामी 43 सीटें जीतकर...

इंटरनेशनल डेस्कः बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) बांग्लादेश चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है, उसे ज़्यादातर सीटें मिली हैं। लोकल मीडिया ने बताया कि पार्टी ने अब तक 300 में से 158 सीटें जीती हैं। इसके अलावा जमात ने 43 और अन्य ने 5 सीटें जीती हैं। शुरुआती ट्रेंड्स से यह भी पता चला है कि जमात-ए-इस्लामी 43 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरेगी।

बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऑफिशियल नतीजे घोषित नहीं किए हैं। देश की 300 सीटों में से 299 पर चुनाव हुए थे, क्योंकि शेरपुर-3 में एक MP कैंडिडेट की मौत के बाद वोटिंग टाल दी गई थी।

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, BNP लीडर महदी अमीन ने कहा कि पार्टी चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका-17 और बोगुरा-6 सीटों से अनऑफिशियली जीत हासिल की है। अगर BNP जीतती है तो रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं।

तारिक रहमान कौन हैं?

तारिक रहमान BNP सुप्रीमो और बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा ज़िया के बेटे हैं। कुछ महीने पहले ही वह लंदन में 17 साल का अपना देश निकाला खत्म करके बांग्लादेश लौटे थे। रहमान ने अपनी मां खालिदा ज़िया से BNP की लीडरशिप संभाली थी, जो बांग्लादेशी पॉलिटिक्स की बड़ी हस्ती थीं और लंबे समय से हसीना की पॉलिटिकल दुश्मन थीं। दिसंबर में रहमान के घर लौटने के ठीक पांच दिन बाद ज़िया की मौत हो गई थी।

