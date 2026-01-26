पंजाब के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, बुधवार को खुलेंगे स्कूल

Edited By Vatika,Updated: 26 Jan, 2026 02:34 PM
पंजाब डेस्कः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी स्कूलों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने 26 जनवरी को होशियारपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के बाद की।
सीएम मान ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की है। उनकी इसी मेहनत की सराहना करते हुए सरकार ने 27 जनवरी को पूरे पंजाब में स्कूलों में छुट्टी देने का फैसला किया है। अब राज्य के सभी स्कूल 28 जनवरी से दोबारा खुलेंगे।