राधा स्वामी डेरा ब्यास प्रमुख को लेकर मजीठिया का Tweet, सांझी की खास तस्वीरें

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने राधा स्वामी सत्संग

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सांझा करते हुए मजीठिया ने इसे अपना सौभाग्य बताया और कहा कि बाबा जी से मिलकर उन्हें बहुत प्रेम और स्नेह मिला है।

मजीठिया ने भावुक होते हुए ट्वीट में लिखा कि उनके सुख-दुख के समय में बाबा जी ने हमेशा उनका साथ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास ऐसे कोई शब्द नहीं हैं, जिनके जरिए वह बाबा जी का धन्यवाद कर सकें। अंत में उन्होंने गुरु साहिब से अरदास की कि यह रिश्ता हमेशा इसी तरह बना रहे।

