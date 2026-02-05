"मेरा Encounter हुआ तो पंजाब DGP होगा जिम्मेदार", बिक्रम मजीठिया का बड़ा आरोप

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का एक बड़ा बयान सामने आया है।

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस से बातचीत में कहा कि यदि मेरा एनकाउंटर सिद्धू मूसेवाला की तरह हो जाता है, तो इसका सीधा जिम्मेदार पंजाब का डी.जी.पी. गौरव यादव होगा। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और पंजाब का डी.जी.पी. केवल भगवंत मान और केजरीवाल को खुश कर रहा है।

मजीठिया ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं इस सरकार के सामने कभी नहीं झुकूंगा, भले ही मेरे ऊपर एक के बजाय दस केस भी दर्ज कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि डी.जी.पी. की मजबूरी है कि उसे केजरीवाल को खुश रखना है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो अगली सुबह ही सस्पेंड हो जाएगा।

जब डी.जी.पी. को पता होगा कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, तो वह कानून को प्राथमिकता देगा, न कि केजरीवाल और भगवंत मान को। उन्होंने कहा कि मैं डी.जी.पी. के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन डी.जी.पी. नियमों के अनुसार ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मजीठिया ने कहा कि केजरीवाल ने पंजाब में जो हालात बनाए हैं, वह बहुत गलत है। उन्होंने विरोधी पार्टियों से कहा कि अपने हितों को छोड़कर हमें पंजाब के हितों के लिए एकजुट होने की जरूरत है।