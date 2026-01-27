Main Menu

    पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात गैंगस्टर Goldy Brar के माता-पिता गिरफ्तार

पंजाब में बड़ी कार्रवाई: कुख्यात गैंगस्टर Goldy Brar के माता-पिता गिरफ्तार

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 12:20 AM

major action in punjab parents of notorious gangster goldy brar arrested

पंजाब पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह गिरफ्तारी फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकियों से जुड़े एक गंभीर मामले में की गई है।

पंजाब डैस्क : पंजाब पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह गिरफ्तारी फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकियों से जुड़े एक गंभीर मामले में की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर के रूप में हुई है। दोनों को श्री मुक्तसर साहिब जिले के थाना सदर में दर्ज एक पुराने मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। 
बता दें कि इस मामले में शिकायतकर्ता सतनाम सिंह ने अपने बयान में कहा है कि 27 नवंबर 2024 को सुबह उनको एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले शख्स ने अपने को बंबीहा ग्रुप का सदस्य बताया था और अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए मुझसे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। आरोपी ने धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा. इस मामले में श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी ने पुष्टि की है और कहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी अमृतसर से की गई है।

