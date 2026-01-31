PM Modi का जालंधर दौरा, क्या क्या मिलेगा पंजाब को तोहफे में, जानें

संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी

पंजाब डेस्कः संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान पंजाब को दो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर ‘श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट, आदमपुर’ रखा जाएगा। यह फैसला महान संत और समाज सुधारक गुरु रविदास जी के सम्मान में लिया गया है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। इस टर्मिनल के शुरू होने से क्षेत्र में हवाई संपर्क को मजबूती मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। PMO के मुताबिक यह दौरा पंजाब के विकास और संत गुरु रविदास जी के विचारों को सम्मान देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।