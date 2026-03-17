Aaj Ka Good Luck (18th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (18th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का सीधा प्रभाव हमारे जीवन, भाग्य और कार्यों पर पड़ता है। 18 मार्च 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को शुभ फल पाने के लिए विशेष उपाय करने की...

Aaj Ka Good Luck (18th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का सीधा प्रभाव हमारे जीवन, भाग्य और कार्यों पर पड़ता है। 18 मार्च 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ राशियों को शुभ फल पाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता होगी। यदि आप आज अपने दिन को सफल और शुभ बनाना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार बताए गए गुडलक उपाय जरूर करें।



मेष राशि (Aries Good Luck Today)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं।

गुडलक उपाय: आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9



वृषभ राशि (Taurus Good Luck Today)

आज आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

गुडलक उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6



मिथुन राशि (Gemini Good Luck Today)

आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी या व्यापार में प्रगति के योग बन रहे हैं।

गुडलक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5



कर्क राशि (Cancer Good Luck Today)

आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2



सिंह राशि (Leo Good Luck Today)

आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं।

गुडलक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1



कन्या राशि (Virgo Good Luck Today)

आज का दिन आपके लिए मेहनत का फल देने वाला हो सकता है। पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है।

गुडलक उपाय: किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5



तुला राशि (Libra Good Luck Today)

आज आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

गुडलक उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6



वृश्चिक राशि (Scorpio Good Luck Today)

आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त होगी।

गुडलक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9



धनु राशि (Sagittarius Good Luck Today)

आज का दिन सकारात्मक रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

गुडलक उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3



मकर राशि (Capricorn Good Luck Today)

आज आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है।

गुडलक उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8



कुंभ राशि (Aquarius Good Luck Today)

आज का दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। दोस्तों और परिवार का सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 8



मीन राशि (Pisces Good Luck Today)

आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। पूजा-पाठ में मन लगेगा और मानसिक शांति मिलेगी।

गुडलक उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

