LPG Booking: पंजाब में गैस सिलेंडर बुक करने के लिए नए नंबर जारी, जल्दी से करें चेक...

LPG सिलेंडर बुकिंग के नए नंबर जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब डेस्क : LPG सिलेंडर बुकिंग के नए नंबर जारी कर दिए गए हैं। अब इंडेन गैस उपभोक्ता मिस कॉल और IVRS के जरिए आसानी से अपने सिलेंडर बुक कर सकते हैं।



जानकारी के अनुसार, मिस कॉल के जरिए बुकिंग के लिए नंबर 89272 25667 जारी किया गया है, जबकि IVRS के जरिए बुकिंग के लिए नंबर 83919 90070 है। ये दोनों सुविधाएं फिलहाल पंजाब के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं होगी और वे घर बैठे ही अपना सिलेंडर बुक कर सकेंगे। बता दें कि लागातार लोगों द्वारा कॉल किए जाने पर नंबर बंद हो गए थे, जिस कारण कंपनी द्वारा नए नंबर जारी किए गए है।

गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन की लगाम ढीली

बता दें कि आसपास के इलाकों में रसोई गैस सिलैंडरों की कालाबाजारी लगातार जारी है और प्रशासन इस पर प्रभावी रोक लगाने में असफल नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग गैस सिलैंडरों को ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे कारोबारियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार कई होर्डर बड़ी मात्रा में गैस सिलैंडर जमा करके उन्हें जरूरतमंद लोगों को अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। स्थिति यह है कि बाजार में सिलैंडर की उपलब्धता कम दिखाई दे रही है, जबकि कुछ लोग जानबूझकर स्टॉक रोक कर बैठे हुए हैं। इसके कारण गैस की कीमतें अनौपचारिक रूप से काफी बढ़ गई हैं और उपभोक्ताओं को मजबूरी में महंगे दामों पर सिलैंडर खरीदना पड़ रहा है।