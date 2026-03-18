Daily horoscope : किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान, जानें आज का राशिफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 18 Mar, 2026 09:26 AM
मेष : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ
मेष : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ देगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी मुश्किल हटेगी।
वृष: किसी अफसर के सॉफ्ट सपोर्टिव रुख के कारण आपकी कोई समस्या सुलझ सकती है, आम हालात भी सुधरेंगे।
मिथुन: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में रुचि, इरादों में मजबूती, आम तौर पर आपका कदम हर मोर्चा पर बढ़त की तरफ रहेगा।
कर्क: सितारा पेट के लिए कमजोर, इसलिए खान-पान में उन चीजों को कम यूज करें, जो तबीयत को सूट न करती हों।
सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।
कन्या : मन अशांत, परेशान, डिस्टर्ब सा रहेगा, जिस कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने से बचेंगे।
तुला: संतान साथ देगी, तालमेल रखेगी तथा आपके किसी काम को संवारने में हैल्पफुल होगी।
वृश्चिक: प्रापर्टी के किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, वैसे भी हर फ्रंट पर आपकी पैठ बनी रहेगी।
धनु : आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही, कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा इफैक्टिव रखेगा।
मकर: लोहा, लोहा मशीनरी, लोहा के कलपुर्जों, सरिया, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
कुंभ: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों प्रोग्रामों में कामयाबी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मीन : सितारा नुकसान परेशानी वाला, इसलिए लिखत-पढ़त का काम करते समय आंखें खोलकर रखना चाहिए।
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