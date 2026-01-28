विवादित वीडियो पर अब Roshan Prince ने मांगी माफी, नछत्तर गिल के गाने का उड़ाया था मजाक

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 05:51 PM
पंजाब डैस्क : पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक वीडियो को लेकर काफी चर्चा छिड़ी हुई है। मशहूर गायक रोशन प्रिंस ने आखिरकार वरिष्ठ सिंगर नछत्तर गिल के गाने का मज़ाक उड़ाने वाले वायरल वीडियो पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश में रोशन प्रिंस ने न केवल खेद जताया, बल्कि नछत्तर गिल को अपना सीनियर, स्टार और रोल मॉडल बताते हुए सम्मान भी प्रकट किया।
रोशन प्रिंस ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा:
“हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी कि आपको नीचा दिखाया जाए या आपकी गायकी को कम आंका जाए। आप हमारे स्टार हो, हमारे बड़े भाई हो। कोई दिन ही ऐसा होता है कि अचानक से गलती हो जाती है। मैं आपका सत्कार करता हूं और आपको अपना रोल मॉडल मानता हूं। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं और आगे से पूरी सावधानी रखूंगा। अगर हमारी किसी भी बात से आप हर्ट हुए हों तो कृपया मुझे माफ कर दें। हम आपकी गायकी का मुकाबला नहीं कर सकते।”
क्या था पूरा मामला?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पंजाबी इंडस्ट्री के जाने-माने गायक मास्टर सलीम, युवराज हंस और रोशन प्रिंस एक साथ बैठे नजर आ रहे थे। इस दौरान वे वरिष्ठ गायक नछत्तर गिल के एक भावुक गीत पर हल्के-फुल्के अंदाज़ में प्रतिक्रिया देते और हंसते दिखाई दिए। हालांकि कुछ लोगों ने इसे मज़ाकिया माहौल का हिस्सा माना, लेकिन बड़ी संख्या में फैंस और संगीत प्रेमियों ने इसे एक वरिष्ठ कलाकार का अपमान बताया।
विवाद बढ़ने के बाद नछत्तर गिल ने भी इंस्टाग्राम के जरिए अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि “वरिष्ठ और स्थापित कलाकारों से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जाती।” उन्होंने यह भी कहा कि तीनों गायक बेहद प्रतिभाशाली और सुरीले कलाकार हैं, लेकिन किसी साथी कलाकार के गाने का मज़ाक उड़ाना ठीक नहीं है।
मामले ने जब तूल पकड़ा और आलोचना बढ़ी, तो सबसे पहले मास्टर सलीम ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे दिल से माफी चाहते हैं। वहीं अब इसके बाद अब रोशन प्रिंस ने भी आगे आकर अपनी गलती स्वीकार की है।