11 छक्के, 8 चौके... कौन है Salil Arora, जिसने ठोका तूफानी शतक, IPL ऑक्शन से पहले किया धमाका

12 Dec, 2025 06:54 PM

syed mushtaq ali trophy who is salil arora who hit century

यह मैच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट में हुआ, जहां पंजाब के युवा विकेटकीपर-बैटर सलिल अरोरा ने 39 गेंदों में शतक लगाकर सिर्फ 45 गेंदों में 125 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 9 चौके और 11 छक्के शामिल थे। अंतिम ओवर में उन्होंने तीन छक्के और एक चौका...

Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैच में पंजाब के युवा विकेटकीपर-बैटर सलिल अरोरा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। पुणे के डीवाई पाटिल अकादमी मैदान पर खेले गए इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में सलिल ने 39 गेंदों में शतक जड़ते हुए मात्र 45 गेंदों में 125 रन ठोक दिए। उनकी इस धुआंधार पारी की बदौलत पंजाब ने छह विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।

आखिरी ओवर में बरसे चौके-छक्के

सलिल अरोरा ने अपनी पारी में 9 चौके और 11 छक्के लगाए। खास बात यह रही कि झारखंड के तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा द्वारा फेंके गए पारी के अंतिम ओवर में सलिल ने तीन छक्के और एक चौका जड़कर गेंदबाज की जमकर खबर ली। हालांकि उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। पंजाब ने सलिल के दम पर 235 रन बनाए, लेकिन जवाब में झारखंड ने 18.1 ओवर में ही 6 विकेट रहते मैच अपने नाम कर लिया।

PunjabKesari

IPL मिनी ऑक्शन में बढ़ी पूछ, बेस प्राइस 30 लाख

इस पारी के बाद सलिल अरोरा की लोकप्रियता में अचानक भारी उछाल आया है। 16 दिसंबर को अबूधाबी में होने वाले आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले कई फ्रेंचाइजी इस अनकैप्ड विकेटकीपर पर नजरें टिकाए हुए हैं। सलिल का नाम अनकैप्ड विकेटकीपर कैटेगरी में शामिल होगा और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये है।
सूत्रों के अनुसार, विकेटकीपर की तलाश में जुटी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) उन टीमों में से है जो सलिल पर बोली लगाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

अमृतसर से आती है सलिल अरोरा की क्रिकेटिंग जर्नी

अमृतसर के रहने वाले सलिल अरोरा, उसी शहर से आते हैं जो स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा का भी गृह नगर है। 7 नवंबर 2002 को जन्मे सलिल अभी 23 वर्ष के हैं। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कई उपयोगी पारियां खेलीं, हालांकि बड़े स्कोर में बदलने का मौका उन्हें कम मिला। हैदराबाद के खिलाफ खेली गई उनकी नाबाद 44 रन की पारी भी इस सीजन की खास पारियों में शामिल है।

