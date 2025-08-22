CM योगी का बड़ा एक्शन! रिश्वत के आरोप में औरैया के SDM राकेश कुमार सस्पेंड, वायरल वीडियो ने मचाया था बवाल

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में तैनात एसडीएम सदर राकेश कुमार को रिश्वत लेने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार के प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग एम. देवराज के निर्देश पर की गई है।...

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में तैनात एसडीएम सदर राकेश कुमार को रिश्वत लेने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार के प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक विभाग एम. देवराज के निर्देश पर की गई है। निलंबन आदेश विशेष सचिव नियुक्ति (सेक्शन-3) ने जारी किया है। इसके तहत अब राकेश कुमार को लखनऊ स्थित राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है, जहां वे जांच पूरी होने तक पद पर नहीं रहेंगे।

वायरल वीडियो से हुआ खुलासा

राकेश कुमार के निलंबन की वजह बना एक वायरल वीडियो, जिसमें वह अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति आकर उनकी टेबल की दराज में एक लिफाफा रखता है और चुपचाप चला जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे रिश्वत लेने का मामला बताया। सूत्रों के अनुसार, राकेश कुमार पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं, हालांकि उस समय कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी।

डीएम ने कराई जांच, रिपोर्ट में पुष्टि

औरैया के जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने वीडियो सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लिया और इसकी प्राथमिक जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीएम ने रिपोर्ट शासन को भेज दी। रिपोर्ट के आधार पर ही राकेश कुमार के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई की गई।

अब होगी उच्च स्तरीय जांच

राज्य सरकार ने अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक राकेश कुमार सस्पेंड रहेंगे और वह किसी प्रशासनिक जिम्मेदारी में नहीं रहेंगे।

क्या है आगे की प्रक्रिया?

राकेश कुमार अब राजस्व परिषद, लखनऊ से संबद्ध रहेंगे। मामले की पूरी जांच होगी। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो सकती है।