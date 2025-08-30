Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Uttar Pradesh
    3. | "उद्यमी ‘आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव", लघु उद्योग दिवस पर सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट, कहा- उद्यमी 'लोकल से ग्लोबल' की प्रेरणा हैं

"उद्यमी ‘आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव", लघु उद्योग दिवस पर सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट, कहा- उद्यमी 'लोकल से ग्लोबल' की प्रेरणा हैं

Edited By Updated: 30 Aug, 2025 11:15 AM

cm yogi s post on x on small industry day

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को लघु उद्योग दिवस पर देश और प्रदेश के उद्यमियों और कारीगरों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें ‘आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव बताया ......

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को लघु उद्योग दिवस पर देश और प्रदेश के उद्यमियों और कारीगरों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें ‘आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा “लघु उद्योग दिवस पर देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे रहे सभी उद्यमियों, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों को शुभकामनाएं!” 

उद्यमी 'लोकल से ग्लोबल' की प्रेरणा हैं - योगी आदित्यनाथ 
उन्होंने कहा “आप सभी 'आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव और 'लोकल से ग्लोबल' की प्रेरणा हैं।” योगी ने कहा, “आपका श्रम, संकल्प, सृजनशीलता और सफलता रोजगार, नवाचार और भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का आधार है।” उप्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, “लघु उद्योग दिवस की समस्त देश व प्रदेश वासियों तथा उद्यम क्षेत्र से जुड़े सभी उद्यमियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!” 

हम सब को मिलकर ‘वोकल फॉर लोकल' को सफल बनाना है- सीएम योगी  
उन्होंने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज लघु उद्योग क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनकर, लाखों लोगों को रोजगार, नवाचार और सम्मानजनक जीवन दे रहा है।” उन्होंने आह्वान किया कि “आइए, हम सब मिलकर ‘वोकल फॉर लोकल' अभियान को सफल बनाएं और स्थानीय उद्यमियों को सशक्त करें।” उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ‘एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, “लघु उद्योग दिवस की समस्त देश एवं प्रदेशवासियों तथा उद्यम क्षेत्र से जुड़े सभी उद्यमियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।” 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!