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केंद्र ने उत्तर प्रदेश में 6,500 रुपए प्रति टन पर आलू की खरीद को दी मंजूरी

Edited By Updated: 18 Apr, 2026 03:42 PM

centre approves procurement of potatoes in uttar pradesh 6 500 per tonne

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6,500.90 रुपए प्रति टन के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर 20 लाख टन आलू की खरीद को मंजूरी दी है। इस पर सरकारी खजाने से 203.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कदम विभिन्न राज्यों में किसानों को मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने से...

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6,500.90 रुपए प्रति टन के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर 20 लाख टन आलू की खरीद को मंजूरी दी है। इस पर सरकारी खजाने से 203.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कदम विभिन्न राज्यों में किसानों को मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचने से बचाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। एक अलग निर्णय में, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में चना खरीद की सीमा 94,500 टन से बढ़ाकर 1.13 लाख टन कर दी है। 

कर्नाटक में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत अरहर की खरीद की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। कर्नाटक में, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर की खरीद की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को एमएसपी पर अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रालय के अनुसार, कर्नाटक में अवधि बढ़ाने से अधिक संख्या में अरहर किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा और वे मजबूरी में कम दाम पर बिक्री से बच सकेंगे।  

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