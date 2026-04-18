ट्रंप की तारीफ पर तरनजीत संधू का जवाब-‘भारत के लिए व्यक्ति नहीं नीति अहम’

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डोनाल्ड ट्रंप के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत-अमेरिका संबंधों को “राष्ट्रीय हित की साझेदारी” बताया। उन्होंने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को इसका आधार बताया।"

International Desk: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डोनाल्ड ट्रंप के बधाई संदेश पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का उदाहरण है। संधू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की स्पष्ट सोच और विदेश नीति के कारण दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका का रिश्ता दोनों देशों के “राष्ट्रीय हित” से जुड़ा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ औपचारिक रिश्ते से आगे बढ़कर “साझेदारी” में बदल गए हैं। इस प्रक्रिया को दोनों देशों की अलग-अलग सरकारों का भी समर्थन मिला। संधू ने बताया कि जो बाइडेन ने भी उनके काम की सराहना की थी। इससे यह साफ होता है कि भारत-अमेरिका संबंध किसी एक नेता पर निर्भर नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तकनीक, निवेश और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है।कुल मिलाकर, संधू का कहना है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अब और मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और विस्तार होगा।