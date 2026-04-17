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बड़ी खबर: राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा- 'स्वयं जांच करें या केंद्र को सौंपें'

Edited By Updated: 17 Apr, 2026 05:31 PM

allahabad high court takes a tough stand on rahul gandhi s citizenship

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'दोहरी नागरिकता' वाला मामला एक बार फिर से चर्चा में आया है। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है।

नेशनल डेस्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'दोहरी नागरिकता' वाला मामला एक बार फिर से चर्चा में आया है। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी पर लगे दोहरी नागरिकता के आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए इस मामले की जांच खुद या फिर किसी एजेंसी द्वारा करने की बात कही है।

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