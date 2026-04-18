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हवाई सेवा पर बड़ा झटका, कनाडा की प्रमुख एयरलाइन ने अमेरिका के लिए कई उड़ानें की बंद !

Edited By Updated: 18 Apr, 2026 02:06 PM

air canada to suspend some flights to us over jet fuel costs

Air Canada ने अमेरिका की कई उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। ईरान संकट के चलते ईंधन महंगा हुआ है, जिससे एयरलाइन संचालन महंगा पड़ रहा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर दिख रहा है।

International Desk:  कनाडा की प्रमुख एयरलाइन Air Canada ने अमेरिका के लिए अपनी कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इसका मुख्य कारण जेट फ्यूल की तेजी से बढ़ती कीमतें हैं। एयरलाइन के अनुसार, ईरान से जुड़े चल रहे संघर्ष के बाद से जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। इससे कई उड़ानें चलाना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है।

इस फैसले के तहत मॉन्ट्रियल और टोरंटो से न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी एयरपोर्ट तक की उड़ानें 1 जून से 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। इसके अलावा टोरंटो से साल्ट लेक सिटी की फ्लाइट 30 जून से बंद कर दी जाएगी, जिसे 2027 में फिर से शुरू करने की योजना है। एयर कनाडा ने बताया कि इन बदलावों का असर उसकी कुल क्षमता पर करीब 1% ही पड़ेगा, लेकिन यह संकेत है कि एयरलाइन इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा है।

इस बीच अमेरिका ने पहले से लदे रूसी तेल की बिक्री पर छूट को 16 मई तक बढ़ा दिया है, ताकि वैश्विक तेल कीमतों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। हालांकि, हाल ही में तेल की कीमतों में करीब 9% की गिरावट आई है, क्योंकि ईरान ने अस्थायी रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया है।फिर भी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यह संकट इतिहास में ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा व्यवधान बन चुका है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण 80 से ज्यादा तेल और गैस सुविधाएं प्रभावित हुई हैं।

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