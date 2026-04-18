ईरान को ट्रंप की खुली धमकी- समझौता करो वरना फिर गिरेंगे बम, डेडलाइन तय!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध पर एक बार फिर 'सख्त और नरम' रुख अपनाया है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह साफ किया है किया है कि अगर तय समय पर समझौता नहीं हुआ दोबारा से बमबारी शुरु करेंगे।

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध पर एक बार फिर 'सख्त और नरम' रुख अपनाया है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह साफ किया है किया है कि अगर तय समय पर समझौता नहीं हुआ दोबारा से बमबारी शुरु करेंगे।



