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ईरान को ट्रंप की खुली धमकी- समझौता करो वरना फिर गिरेंगे बम, डेडलाइन तय!

Edited By Updated: 18 Apr, 2026 10:28 AM

trump s open threat to iran make a deal or bombs will fall again deadline set

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध पर एक बार फिर 'सख्त और नरम'  रुख अपनाया है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह साफ किया है किया है कि अगर तय समय पर समझौता नहीं हुआ दोबारा से बमबारी शुरु करेंगे।

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध पर एक बार फिर 'सख्त और नरम'  रुख अपनाया है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह साफ किया है किया है कि अगर तय समय पर समझौता नहीं हुआ दोबारा से बमबारी शुरु करेंगे।    

 

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