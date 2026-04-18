ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर बरसाई गोलियां, तेल टैंकरों ने बदला रास्ता

Edited By Tanuja,Updated: 18 Apr, 2026 05:09 PM
होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच ईरान पर जहाजों पर गोलीबारी के आरोप लगे हैं। टैंकर ओमान की खाड़ी की ओर हट रहे हैं। अमेरिका ने सैन्य जहाज तैनात किए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।
International Desk: होर्मुज जलडमरूमध्य में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की नौसेना ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर गोलीबारी शुरू कर दी है। सुरक्षा खतरे को देखते हुए कई तेल टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लियाऔर अब वे ओमान की खाड़ी की ओर शरण ले रहे हैं। इससे समुद्री व्यापार और खासकर तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पहले भी जहाजों को निशाना बनाया गया था, जिनमें भारतीय क्रू वाले जहाज भी शामिल थे। इसके अलावा ईरान द्वारा विस्फोटक ड्रोन नौकाओं के इस्तेमाल का शक भी जताया जा रहा है।
इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोत और विध्वंसक जहाज तैनात कर दिए हैं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। हाल ही में ईरान ने होर्मुज से गुजरने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, जिससे साफ है कि वह इस रणनीतिक मार्ग पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहां किसी भी तरह की अशांति का असर सीधे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर पड़ता है।