खाद्य सुरक्षा नियामक ने गुजरात सरकार से दूषित भोजन मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मंगलवार को गुजरात के दाहोद जिले में एक शादी समारोह में कथित तौर पर दूषित भोजन खाने से 200 लोगों के बीमार पड़ने के मामले में राज्य के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके साथ ही खाद्य...

नई दिल्लीः भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मंगलवार को गुजरात के दाहोद जिले में एक शादी समारोह में कथित तौर पर दूषित भोजन खाने से 200 लोगों के बीमार पड़ने के मामले में राज्य के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके साथ ही खाद्य नियामक ने कहा कि इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दाहोद जिले के अभलोड गांव में सोमवार रात शादी के भोज के बाद 200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से करीब 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी की हालत स्थिर बताई गई है। दाहोद के कलेक्टर योगेश निर्गुडे ने कहा, "करीब 230 लोगों ने उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत की। लगभग 400 मेहमानों ने रात करीब आठ बजे भोजन किया था, जिसमें आम का जूस भी शामिल था और कई लोग रात 11 बजे के आसपास बीमार पड़ने लगे।"

एफएसएसएआई ने राज्य के खाद्य आयुक्त से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और नमूनों के संग्रह एवं जांच में गुजरात प्रशासन की मदद भी कर रहा है। प्रभावित लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि सभी साक्ष्य एकत्र करने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

