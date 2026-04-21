ईरानी TV का स्क्रीन अलर्ट जारीः दोबारा पाकिस्तान नहीं गया कोई प्रतिनिधिमंडल, अमेरिका से वार्ता पर सस्पेंस बरकरार !
Edited By Tanuja,Updated: 21 Apr, 2026 04:25 PM
Iran ने स्पष्ट किया है कि उसका कोई प्रतिनिधिमंडल Islamabad नहीं गया है। यह बयान अमेरिका के साथ संभावित वार्ता की अटकलों के बीच आया है। ईरान के अंदर जवाबी रणनीति को लेकर मंथन जारी है।
International Desk: ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने मंगलवार को स्क्रीन पर एक 'अलर्ट' जारी कर कहा कि ''ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल अब तक इस्लामाबाद नहीं गया है।'' यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के साथ संभावित वार्ता को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। स्क्रीन पर जारी यह 'अलर्ट' ईरान की धर्मतांत्रिक व्यवस्था के भीतर संभवतः जारी उस आंतरिक बहस को दर्शाता है जिसमें वह सप्ताहांत में अमेरिकी नौसेना द्वारा एक ईरानी कंटेनर पोत पर कब्जा किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर विचार कर रहा है।
ईरान की धर्म आधारित व्यवस्था में कट्टरपंथी नेता सरकारी टेलीविजन को लंबे समय से नियंत्रित करते रहे हैं। अब तक किसी अधिकारी ने यह स्वीकार नहीं किया है कि कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाएगा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संभावित वार्ता के लिए अधिकारियों ने पहले से तैयारी कर ली है। यदि युद्धविराम के लिए दूसरे दौर की वार्ता होती है तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के इन वार्ताओं के लिए अमेरिकी दल का नेतृत्व करने की संभावना है। ईरान ने अभी यह नहीं बताया है कि उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा। पिछली बार ईरानी पक्ष का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने किया था।