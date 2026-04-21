Share market 21 April: झूम उठा शेयर बाजार, सेंसेक्स 445 अंक उछला, निफ्टी भी चमका

विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी रही। बीएसई का सेंसेक्स 96.86 अंक की बढ़त के साथ 78,617.16 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 344.63 अंक (0.44 प्रतिशत) ऊपर 78,864.93 अंक पर था।

मुंबई: विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी रही। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 445.82 अंक चढ़कर 78,966.12 अंक पर और निफ्टी 121.15 अंक की बढ़त के साथ 24,486 अंक पर पहुंचा



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक भी 9.70 अंक की मजबूती में 24,374.55 अंक पर खुला और खबर लिखे जाते समय 90.05 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,454.90 अंक पर रहा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर निवेशक सतकर्तापूर्ण लिवाली कर रहे हैं। बाजार में चौतरफा लिवाली देखने को मिल रही है और निवेशक मझौली तथा छोटी कंपनियों में भी पैसा लगा रहे हैं।