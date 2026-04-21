Daily Horoscope: आज के राशिफल में जानें, 12 राशियों का पूरा भविष्यफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Apr, 2026 07:45 AM
मेष: सितारा दोपहर तक व्यापारिक कामों में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला,
मेष: सितारा दोपहर तक व्यापारिक कामों में लाभ देने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, फिर बाद में कामकाजी भागदौड़ बढ़ सकती है।
वृष: कारोबारी कामों के लिए आपके यत्न अच्छा नतीजा देंगे, आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हर तरह से हावी-प्रभावी रखेगा।
मिथुन: दोपहर तक सितारा ढीला, खर्चों का जोर रहेगा, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे तथा कामयाबी की राहें खुलेंगी।
कर्क: सितारा दोपहर तक धन लाभ वाला, आम कामों में कामयाबी मिलेगी, फिर बाद में आम हालात विपरीत बनेंगे।
कर्क: सितारा दोपहर तक धन लाभ वाला, आम कामों में कामयाबी मिलेगी, फिर बाद में आम हालात विपरीत बनेंगे।
कन्या : सितारा दोपहर तक प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा, फिर बाद में सरकारी कामों के लिए सितारा मजबूत बनेगा।
तुला: सितारा दोपहर तक पेट के लिए ढीला, पानी भी मर्यादित पीएं, फिर बाद में अर्थ दशा सुधरेगी।
वृश्चिक: सितारा दोपहर तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, फिर बाद में खान-पान संभल-संभाल कर करें।
धनु : सितारा दोपहर तक कमजोर, किसी न किसी परेशानी का डर रहेगा, फिर बाद में कारोबारी दशा सुधरेगी।
मकर: सितारा दोपहर तक बेहतर, कोई स्कीम प्रोग्राम मेच्योर होगा, फिर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।
कुंभ: सितारा दोपहर तक प्रॉपर्टी के किसी काम को संवारने वाला, फिर बाद में भी कदम बढ़त की तरफ रहेगा।
मीन : दोपहर तक समय भागदौड़ रखेगा, शत्रुओं को दुर्बल रखेगा, फिर बाद में हर फ्रंट पर कामयाबी बढ़ेगी।