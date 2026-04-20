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Aaj Ka Good Luck (21st April 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 21 Apr, 2026 07:29 AM

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आज की विशेष टिप: 21 अप्रैल 2026 को मंगलवार होने के कारण, मंगल देव की शांति और ऊर्जा के लिए

आज की विशेष टिप: 21 अप्रैल 2026 को मंगलवार होने के कारण, मंगल देव की शांति और ऊर्जा के लिए 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करना सभी राशियों के लिए शुभ फलदायी रहेगा।

मेष (Aries): आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। ऊर्जा का सही उपयोग करें।
आज का गुडलक: लाल रंग का रुमाल साथ रखें। चांदी के पात्र से जल पिएं।

वृषभ (Taurus): आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
आज का गुडलक: सफेद चंदन का तिलक लगाएं। रात्रि में आकाश दर्शन करें और तारों की ऊर्जा को महसूस करें।

मिथुन (Gemini): व्यापार और संचार में लाभ के योग हैं। नए संपर्क बनेंगे।
आज का गुडलक: हरे रंग के वस्त्र धारण करें। उगते सूर्य को देखते हुए संकल्प लें।

कर्क (Cancer): मानसिक शांति अनुभव करेंगे। परिवार के साथ समय बिताना शुभ रहेगा।
आज का गुडलक: चांदी का सिक्का पास रखें। घर से पुराना कबाड़ आज बाहर निकालें।

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सिंह (Leo): कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।
आज का गुडलक: तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। एकांत में बैठकर ध्यान करें।

कन्या (Virgo): रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
आज का गुडलक: पक्षियों को सप्तधान्य (सात अनाज) खिलाएं। आज किसी भी समझौते से पहले दिल की बात सुनें।

तुला (Libra): साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।
आज का गुडलक: इत्र या सुगंध का प्रयोग करें। ॐ मंत्र का 108 बार जाप करें।

वृश्चिक (Scorpio): शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
आज का गुडलक: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाएं। किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए लाल पेन का प्रयोग करें।

धनु (Sagittarius): संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी।
आज का गुडलक: पीले रंग की मिठाई का सेवन करें। अपनी बातें गुप्त रखें और सफेद रंग का धागा कलाई पर बांधें।

मकर (Capricorn): भूमि-भवन के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
आज का गुडलक: लोहे की कोई वस्तु साथ न रखें। नीले रंग का रुमाल जेब में रखें।

कुंभ (Aquarius): आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी।
आज का गुडलक: नीले रंग का प्रयोग करें। कलाई पर काला धागा या घड़ी पहनें।

मीन (Pisces): वाणी में मधुरता बनाए रखें। धन संचय करने में सफल होंगे।
आज का गुडलक: केसर का तिलक नाभि और माथे पर लगाएं।  यात्रा पर निकलने से पहले मिश्री खाएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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