    Year Ender 2025: निवेशकों का भरोसा कायम, 2025 में SIP ने बनाया रिकॉर्ड, निवेश 3 लाख करोड़ के पार

Year Ender 2025: निवेशकों का भरोसा कायम, 2025 में SIP ने बनाया रिकॉर्ड, निवेश 3 लाख करोड़ के पार

investor confidence remains intact sip sets record in 2025 investment crosses

साल 2025 में म्युचुअल फंड योजनाओं के तहत सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश ने पहली बार किसी कैलेंडर वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। यह दर्शाता है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों ने चरणबद्ध निवेश के इस...

बिजनेस डेस्कः साल 2025 में म्युचुअल फंड योजनाओं के तहत सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में निवेश ने पहली बार किसी कैलेंडर वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। यह दर्शाता है कि शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों ने चरणबद्ध निवेश के इस विकल्प पर भरोसा बनाए रखा।

एसआईपी निवेश में बढ़त

एम्फी (Association of Mutual Funds in India) के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 तक निवेशकों ने SIP के जरिए कुल 3.04 लाख करोड़ रुपए निवेश किए। साल 2024 में कुल SIP निवेश 2.69 लाख करोड़ रुपए था। इस दौरान एकमुश्त निवेश में गिरावट आई है लेकिन SIP में बढ़ोतरी ने इसे काफी हद तक पूरा कर दिया।

एक्टिव इक्विटी योजनाओं में SIP का दबदबा

2025 में एक्टिव इक्विटी योजनाओं में SIP निवेश 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो पिछले साल की तुलना में 3% ज्यादा है। कुल निवेश में SIP का योगदान 37% रहा, जबकि 2024 में यह 27% था। अधिकांश SIP निवेश इक्विटी योजनाओं में किया गया, क्योंकि उतार-चढ़ाव वाले परिसंपत्ति वर्ग के लिए चरणबद्ध निवेश को सुरक्षित माना जाता है। कुल SIP निवेश में एक्टिव इक्विटी योजनाओं की हिस्सेदारी 80% रही।

विशेषज्ञों की राय

एम्फी के सीईओ वेंकट चलसानी ने कहा, “SIP दीर्घकालिक धन सृजन के लिए भारतीयों का पसंदीदा विकल्प बन गया है। यह निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव में अनुशासन बनाए रखने और इक्विटी भागीदारी को लगातार बढ़ाने में मदद करता है।”

इक्रा एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि SIP निवेश ने म्युचुअल फंड उद्योग के कुल एयूएम में हिस्सेदारी बढ़ाई है। नवंबर 2025 तक SIP की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 16.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गईं, जो उद्योग के कुल एयूएम का 20% से अधिक है।
 

