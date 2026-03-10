Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | अमेरिकी सेना का दावाः हम जीत की ओर...ईरान के मिसाइल अटैक 90% तक घटे, हमलों का सबसे बड़ा दिन आज!

अमेरिकी सेना का दावाः हम जीत की ओर...ईरान के मिसाइल अटैक 90% तक घटे, हमलों का सबसे बड़ा दिन आज!

Edited By Updated: 10 Mar, 2026 06:50 PM

hegseth says today will be the most intense day of strikes in war against iran

अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ हमलों का सबसे तीव्र दिन अभी आ सकता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार उनका मुख्य लक्ष्य ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करना है। वहीं दावा किया गया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले अब पहले की...

International Desk: मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को लेकर अहम जानकारी दी है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी Dan Caine ने कहा कि संयुक्त सैन्य बल लगातार ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए अभियान चला रहे हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ हमलों का सबसे तीव्र दिन अभी आ सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने कहा कि आज का दिन हमलों के लिहाज से सबसे ज्यादा तीव्र हो सकता है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी Dan Caine ने अपने संबोधन की शुरुआत उन अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर की, जिनकी मौत ईरान के साथ जारी संघर्ष के दौरान हुई है।

 

अमेरिकी सेना के अनुसार इस अभियान के तीन मुख्य लक्ष्य तय किए गए हैं 

  • ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करना
  • ईरान की नौसैनिक ताकत को कमजोर करना
  • भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमले की क्षमता को रोकना

 

और ये भी पढ़े

जनरल डैन केन ने कहा कि अभियान शुरू होने के बाद से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में करीब 90 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसका मतलब है हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार अमेरिकी और सहयोगी बल लगातार ईरान के मिसाइल ठिकानों और समुद्री माइन बिछाने वाली क्षमताओं को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी सेना ने इस पूरे अभियान को कठिन और लगातार चलने वाला सैन्य अभियान बताया है। अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त सैन्य बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें अपने सैनिकों के प्रदर्शन पर गर्व है। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!