Aaj Ka Good Luck (11th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

11 Mar, 2026

मेष (Aries): आज आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। शुभ उपाय: सुबह के समय किसी मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष (Aries): आज आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
शुभ उपाय: सुबह के समय किसी मंदिर में गुड़ और चना अर्पित करें।

वृषभ (Taurus): आज रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
शुभ उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई दान करें।

मिथुन (Gemini): आज आपको किसी नई योजना में सफलता मिलेगी।
शुभ उपाय: पक्षियों को दाना डालें, मन को शांति मिलेगी।

कर्क (Cancer): आज रचनात्मक कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी।
शुभ उपाय: चांदी के पात्र में जल का सेवन करें।

सिंह (Leo): आज आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा।
शुभ उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo): आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
शुभ उपाय: घर की उत्तर दिशा में एक छोटा सा पौधा लगाएं।

तुला (Libra): आज आपको जीवनसाथी से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
शुभ उपाय: आज इत्र लगाकर घर से निकलें।

वृश्चिक (Scorpio): आज आपका पराक्रम बढ़ेगा।

शुभ उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु (Sagittarius): आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
शुभ उपाय: हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर घर से निकलें।

मकर (Capricorn): आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा।
शुभ उपाय: किसी गरीब को काले तिल का दान करें।

कुंभ (Aquarius): आज आपकी मेहनत रंग लाएगी।
शुभ उपाय: शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

मीन (Pisces): आज पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।
शुभ उपाय: केसर का तिलक लगाएं, दिन शुभ रहेगा।

