यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर 27% बढ़ी: सियाम

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 12:05 PM

नई दिल्लीः यात्री वाहनों की थोक बिक्री यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के दम पर दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़ गई। उद्योग निकाय सियाम ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिसंबर 2025 में यात्री वाहनों की कुल बिक्री 3,99,216 इकाई रही जो दिसंबर 2024 की 3,14,934 इकाई की तुलना में 26.8 प्रतिशत अधिक है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने बयान में कहा कि समीक्षाधीन अवधि में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री सालाना आधार पर 11,05,565 इकाई के मुकाबले 39 प्रतिशत बढ़कर 15,41,036 इकाई हो गई। तिपहिया वाहनों की कुल बिक्री 61,924 इकाई रही जो दिसंबर 2024 की 52,733 इकाई की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। 

सियाम ने बिक्री के परिदृश्य पर कहा कि उद्योग 2025-26 की चौथी तिमाही में मजबूत गति के साथ प्रवेश कर रहा है क्योंकि 2025 के अंत में सभी वाहन खंडों में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। तिमाही के दौरान थोक एवं खुदरा बिक्री की मात्रा में स्थिर वृद्धि की उम्मीद है। उद्योग जगत के एक व्यक्ति ने कहा, ''भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर रखते हुए, उद्योग को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 सकारात्मक वृद्धि के साथ समाप्त होगा। इसमें नीतिगत रूप से समर्थित कारक मजबूती से मौजूद रहेंगे जिससे हाल के वर्षों के मजबूत प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।'' 
 

